"Крупнейшая ракетная атака" на Киев отражена

Euronews

Украина утверждает, что сбила 6 российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" и в основном отразила ночные удары по Киеву.

Украина заявляет, что отразила самый массированный ракетный удар армии РФ по Киеву с начала войны. В сводках ВСУ говорится, что сбиты 6 новейших сверхзвуковых российских ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр, а также 6 ударных боевых беспилотников "Шахед" и три боевых дрона "Орлан". Отмечается также, что на украинскую столицу упали лишь обломки. Есть повреждения в нескольких районах, в том числе в зоопарке, несколько человек пострадали.

Российские власти утверждают, что сбить ракеты "Кинжал" невозможно, тем более теми средствами, которые есть у Украины. Москва назвала сообщения о перехвате такой ракеты "фейком". В Вашингтоне заявили, что могут подтвердить успех украинской ПВО.

Киев подвергся особо массированному обстрелу после заявлений ВСУ о первом успешном контрнаступлении в Бахмуте. Минобороны России сообщило, что за город шли ожесточенные бои. Украинские власти отмечают, что это ещё не начало большого контрнаступления, о котором говорят уже несколько месяцев.