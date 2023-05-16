Циклон "Мокко" разрушил деревни и лагеря рохинджа

Разрушительный циклон "Мокко" пронёсся над западной Мьянмой. Снесены целые деревни и лагеря беженцев мусульманского меньшинства рохинджа.

Разрушительное воздействие циклона "Мокко" привело к исчезновению целых деревень в западной части Мьянмы, где проживает преследуемое властями меньшинство рохинджа. Уже подтверждены более 40 смертей, но есть опасения, что жертв сотни. Местные СМИ говорят о 400 погибших.

Рохинджа уже начали хоронить своих близких. Некоторые потеряли всё:

_- Я нашла здесь тела своей невестки и внучки. А тела моего брата и моих сыновей нашли недалеко от деревни.

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- Много людей пострадало от бури в этом районе. Некоторые получили ранения рук и ног. Многие погибли.

Катастрофическая ситуация сложилась в лагерях беженцев рохинджа в штате Ракхайн, где проживают сотни тысяч представителей этого мусульманского населения Мьянмы, которое власти страны не признают.

Циклон "Мокко" пронёсся над южным побережьем Бангладеш и западной Мьянмой в воскресенье, скорость ветра достигала более 150 км/час. Это самый сильный шторм, из тех, что наблюдались в Бенгальском заливе более чем 10 последних лет.