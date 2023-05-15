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Албания

Уровень воды в озере Преспа снижается

Озеро Преспа (Балканы)
Озеро Преспа (Балканы)   -  Авторское право  /Captura de vídeo de Euronews
 Кнарик Хачатрян

Озеро Преспа, воды которого делят Северная Македония, Греция и Албания, недополучает осадки и мелеет. Эта тенденция наблюдается уже несколько месяцев.

Меньшее по сравнению с предыдущими годами среднее количество осадков зафиксировала в апреле метеорологическая станция на берегу озера Преспа, воды которого делят Северная Македония, Греция и Албания. Эта тенденция наблюдалась и в предыдущие месяцы.

_Горан Лазаревски, Преспанский метрологический центр:
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"С глобальным потеплением количество осадков в виде дождя и снега постоянно уменьшается".

Неблагоприятные метеорологические условия, связанные с изменением климата и антропогенным фактором, поставили под угрозу выживание этого ландшафта, которому миллионы лет.

Аджам Аль Малла, директор Департамента экологии Ресена:

"Есть две группы угроз. Это серьёзные угрозы. Первая - это антропогенное воздействие, то есть деятельность человеческого фактора в границах озера и на его водосборе. И вторая серьёзная угроза - изменение климата".

Резкое снижение уровня воды в озере поставило под серьезную угрозу богатое биоразнообразие этого региона и его эндемичных видов птиц.

Никола Здравевски, биолог:

_"Забор воды напрямую влияет, как я упомянул, непосредственно на местообитания. Так вот, с влиянием изъятия местообитания ухудшают свое качество. нерестятся, и они покидают этот регион, это место._Ещё год назад вода в озере была на этой линии, сейчас эта линия на 5 метров ниже. Это иллюстрация драматической экологической ситуации, которая требует принятия срочных мер всеми тремя странами региона, разделяющими воды озера Преспа".

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