«Речь идёт не столько о прорыве обороны, сколько об организации»

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Действительно ли операция откладывается и что именно нужно Киеву для успеха операции?

Контрнаступление украинских войск задерживается на неопределённый срок. По словам президента Украины Владимира Зеленского, «нужно ещё немного времени».

Глава государства заявил, что личный состав новых бригад полностью готов; некоторые из этих частей готовили за рубежом. Но ВСУ по-прежнему нуждается в поставках техники и вооружения — чтобы избежать больших потерь.

Чего ждёт Киев?

О масштабном украинском контрнаступлении говорят с конца прошлого года. Конкретных сроков Киев по причинам секретности не объявляет. Западные эксперты предполагали, что рамки для начала операции — с конца апреля по первую половину июня.

Саймон Шлегель, старший аналитик по Украине Международной кризисной группы

«Я думаю, что причина, по которой Зеленский объявил об этом сейчас, заключается в том, что ожидания от этого контрнаступления во многих кругах явно вышли из-под контроля. Ожидания были очень, очень высокими. И причина этого, вероятно, во мнении, которое особенно распространено в России, что у Украины есть только одна попытка нанести один удар. И поэтому, наверное, сейчас хорошо, что с самого верха, сам Зеленский пытается немного снизить ожидания и подготовить оборону к возможным неудачам».

По словам украинского президента, ВСУ нужна ещё техника. Госсекретарь США Энтони Блинкен 9-го мая заявил, что у Киева уже есть всё необходимое для операции включая и технику, и солдат, обученных на Западе, и подчеркнул, что дело осталось за планом достижения успеха, который должен быть у командования ВСУ.

Из-за патовой ситуации в воздухе обе стороны активно используют артиллерию, и обе испытывают «снарядный голод» Iryna Rybakova/AP

Одним из возможных объяснений эксперты считают, что Киев хочет быть максимально уверен в своей способности провести наступление, от которого теоретически может зависеть судьба всей войны.

«В такой ситуации нельзя иметь „достаточно“, — уверен Саймон Шлегель. — Всегда лучше иметь больше, и особенно это касается боеприпасов. У обеих сторон они на исходе.

В такой ситуации нельзя иметь „достаточно“. Всегда лучше иметь больше

И это проблема не только системы снабжения, но и промышленности, производства. Вполне возможно, что именно боеприпасы сейчас являются тем самым узким местом, которое Зеленский хочет „расширить“, прежде чем рисковать жизнями своих солдат».

Макс Бергманн, директор по Европе, России и Евразии Центра стратегических и международных исследований:

«Мы знаем, что украинцы получили некоторое количество танков. Они получили бронетранспортеры и транспорт, но я уверен, что они ждут ещё новых поставок. Поэтому вопрос для Украины заключается в том, дождаться ли новых поставок, но при этом дать России больше времени на подготовку к потенциальному контрнаступлению?»

При этом западные наблюдатели совершенно не исключают, что заявление украинского лидера рассчитано на то, чтобы в задержку контрнаступления поверили в Москве — в то время как, по сути дела, оно уже начинается.

Нил Мелвин, директор по исследованиям в области международной безопасности Королевского института объединенных вооруженных сил (RUSI):

По сути, контрнаступление Украины уже началось

«Мы должны понять, что именно представляет собой контрнаступление. Чаще всего мы представляем себе сам момент удара, когда все танки рвутся вперёд. Но на самом деле, контрнаступление — длительный процесс. И я бы сказал, что, по сути, контрнаступление Украины уже началось. Они пытаются сформировать выгодные для себя условия, заставляя российские войска действовать в разных направления. Они пытаются нащупать бреши, маневрируют своими силами».

поставки западной техники важны, но ещё важнее — координация усилий. На фото — «Леопард-1» Бундесвера Klaus-Dietmar Gabbert/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Какое именно оружие нужно Украине?

По данным агентства Bloomberg, с декабря (то есть в рамках подготовки к предполагаемому контрнаступлению) Украина получила западной техники и снаряжения на 30 млрд долларов — больше годового военного бюджета любой страны НАТО (за исключением США). За всё время объём помощи, по данным издания, превысил 67 млрд долларов.

Сейчас в Киеве говорят о необходимости в дальнобойном оружии, авиации и системах ПВО.

Британская ракета Storm Shadow и её носитель — бомбардировщик «Торнадо». Район Персидского залива, 2003 г. CPL PAUL SAXBY/AP

11 мая в Лондоне заявили, что отправляют Киеву тактические ракеты Storm Shadow с заявленной дальностью действия в 560 км (правда, у экспортных вариантов дальность ограничена 250 км). По словам Нила Мелвина, это не просто очередная поставка, а оружие, которое может сыграть важную роль в предстоящей операции.

«По сути они наносят удар по способности России координировать оборону. В начале войны США предоставили Украине ракеты HIMARS, что нанесло большой ущерб русским, потому что украинцы могли уничтожать узлы снабжения и штабы. Русские адаптировались. Они вывели эти объекты за пределы досягаемости HIMARS. А с этими новыми ракетами они внезапно снова оказались в зоне досягаемости. Поэтому, когда украинцы будут двигаться вперёд, управление на российской стороне может быть нарушено».

При всём этом главным элементом потенциального успеха будет не какой-то конкретный вид оружия, а способность ВСУ максимально точно и быстро координировать действия разных частей и государственных ведомств.

Речь идёт не столько о прорыве российской обороны, сколько о способности организовать этот процесс

«Украине придётся вести то, что называется общевойсковой операцией, — объясняет Нил Мелвин. — То есть вместе и скоординировано должны действовать военно-воздушные силы, сухопутные войска, разведка, политическое руководство. По мере продвижения украинских сил нельзя терять связь и координацию между этими многочисленными участниками процесса. Так что речь идёт не столько о прорыве российской обороны, сколько о способности организовать этот процесс».

Воздушная война

Упоминавшиеся выше Storm Shadow — ракеты авиационного базирования, их можно запускать с целого ряда самолётов европейского производства («Торнадо», «Тайфун», «Мираж 2000», «Рафаль»).

Таких самолётов, по имеющейся информации, у Украины пока нет; в феврале британский премьер Риши Сунак заявил, что передача Киеву «Тайфунов» не исключается, и сообщалось даже о начале подготовки украинских пилотов для них.

У Воздушных сил Украины уже есть опыт применения западных ракет с советских самолётов: многие такие машины, адаптированные под стандарты НАТО, Украине поставили бывшие страны Варшавского договора.

Тем не менее, Киев настойчиво требует современные истребители западного производства — прежде всего, американские F-16.

По мнению экспертов, во-первых, на весенне-летнюю кампанию эти самолёты просто не успеют: слишком много времени потребуется на обучение украинских пилотов и адаптацию украинской аэродромной и технической инфраструктуры.

А во-вторых, они не смогли бы сыграть существенной роли: война над Украиной оказалась совсем не такой, как предполагалось.

Украинский штурмовик Су-25 LIBKOS/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

«Мы должны понимать, что причина, по которой современные российские истребители и другие самолеты не действуют с тем размахом, как ожидалось, заключается в наличии у Украины противовоздушной обороны. Россия также обладает значительными средствами ПВО, что поставит под угрозу любые западные истребители, которые есть у Украины, — объясняет Макс Бергманн. — Поставки Украине истребителей — необходимая возможность. Это дополнительное средство ПВО, которое может быть использовано для защиты украинского неба, как от ракет, от беспилотников, так и от российских истребителей. Но на данном этапе это средство представляется скорее оборонительным, чем наступательным».

До начала полномасштабного вторжения на Западе считали, что Киев продержится считанные дни или в лучшем случае недели — из-за серьёзного количественного и качественного превосходства российской авиации. И действительно, уже 5 марта, через 10 дней войны, в Москве отрапортовали, что авиация и ПВО Украины подавлены и уничтожены.

Но всё оказалось совсем не так. Воздушные силы и средства ПВО Украины не просто сохранили боеспособность, но и в конечном итоге не позволили России получить превосходство в воздухе.

Но и украинские пилоты оказались в той же ситуации. Тем более очевидной патовая ситуация окажется, когда украинские войска пойдут вперёд.

«Советские» самолёты из бывших стран Варшавского договора в краткосрочной перспективе помогут Украине больше, чем западные. На фото — словацкий МиГ-29 Petr David Josek/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

По словам экспертов, дело в том, что впервые в современной истории на поле боя столкнулись страны условно равного технического уровня. Более того, обе — и Россия, и Украина — строили свою систему ПВО на основе советских принципов. Во времена Холодной войны СССР создал большое множество самых разных комплексов ПВО наземного базирования. Все вместе они должны были создать теоретически непреодолимый многоэшелонный заслон на всех высотах и скоростях. Соответственно, советская школа подготовки пилотов уделяла больше внимания действиям в условиях противодействия «западной», а не своей собственной системе.

В итоге, активность средств ПВО на больших высотах вынудила авиацию обеих сторон перейти на действия на сверхнизких высотах, буквально в считанных метрах над землёй. Но там, по целому ряду причин, эффективнее оказалось применять беспилотные аппараты.

Российские ракетоносцы, кроме того, могут выпускать ракеты большой дальности, попросту не входя в воздушное пространство Украины. У Киева таких ракет до самого недавнего времени практически не было.

Окажется ли контрнаступление решающим?

Многие западные политологи ранее не исключали, что возможный провал украинского контрнаступления может привести к тому, что Запад сократит помощь — в том числе просто потому, что он почти исчерпал возможности поставлять технику и снаряжение без ущерба для собственной безопасности — и окажет на Киев давление с тем, чтобы достичь прекращения огня на условиях статус-кво. Эти заявления активно подхватывает и российская пропаганда.

«Я думаю, — говорит Саймон Шлегель, — что есть и другие аспекты, помимо простого военного успеха, которые повлияют на то, насколько благосклонно западная аудитория и западные правительства будут относиться к следующей фазе: насколько хорошо Украине удастся реинтегрировать освобождённые ею территории? Приведёт ли происходящее к росту числа беженцев, например, в Крыму? Как будут обращаться с военнопленными, насколько они смогут справиться с опасностью эскалации? Я думаю, что эти факторы почти так же важны, как их чисто военный успех, который измеряется в освобождённых территориях».

Украинские артиллеристы ведут огонь под Бахмутом LIBKOS/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Но сейчас, на фоне готовности ВСУ идти в контрнаступление, всё больше раздаётся голосов о том, что Украине необходима долгосрочная, стратегическая поддержка. Иначе говоря, даже если ВСУ не сможет достичь задач весенне-летней кампании, Запад не должен отказываться от поддержки Киева.

В частности, ещё в марте руководство Евросоюза начало серьёзно рассматривать возможность наращивания производства оружия и боеприпасов — специально для Украины.

Даже если Россия потерпит поражение в Украине, она, скорее всего, останется главной угрозой не только для Украины, но и для всей Европы

«Нужно сосредоточиться на контрнаступлении и убедиться, что у Украины есть все необходимое для него, но в то же время необходимо также дать политический сигнал о том, что это контрнаступление не приведёт к окончанию войны, по большинству прогнозов.Так что Западу сейчас нужно учитывать, что эта война окажется долгой, и что Украине понадобятся ресурсы для продолжения борьбы, чтобы довести её до конца. Но даже если Россия потерпит поражение в Украине, она, скорее всего, останется главной угрозой не только для Украины, но и для всей Европы», — считает Нил Мелвин.