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Украина

Напряженность нарастает на линии фронта

Украинские танки в районе Бахмута
Украинские танки в районе Бахмута   -  Авторское право  LIBKOS/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Ирина Шелудкова

Минобороны Украины заявляет об "активныв операциях" в районе Бахмута, в эпицентре боевых действий находится также Марьинка. Минобороны РФ сообщает, что "вагнеровцы" захватили квартал в Бахмуте.

По оценкам аналитиков Института изучения войны украинские войска освободили почти 17 кв. км в районе Бахмута в последние дни. В Генштабе ВСУ заявляют об "активных операциях" в этом районе. В эпицентре боевых действий также находится Марьинка. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута. 

Минобороны РФ заявляет, что "вагнеровцы" взяли под контроль квартал на северо-западе города. 

В субботу вечером одновременно с началом финала конкурса "Евровидение" в Украине была объявлена воздушная тревога. В результате российского ракетного удара в Тернополе на западе страны пострадали мирные жители. 

Напряженность нарастает и в других местах на линии фронта. В Запорожской области военные и мирные жители готовятся к украинскому контрнаступлению. Небольшой городе Орехов подвергается постоянным обстрелам со стороны России, жилой фонд здесь разрушен на 80%.

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