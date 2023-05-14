Напряженность нарастает на линии фронта

Минобороны Украины заявляет об "активныв операциях" в районе Бахмута, в эпицентре боевых действий находится также Марьинка. Минобороны РФ сообщает, что "вагнеровцы" захватили квартал в Бахмуте.

По оценкам аналитиков Института изучения войны украинские войска освободили почти 17 кв. км в районе Бахмута в последние дни. В Генштабе ВСУ заявляют об "активных операциях" в этом районе. В эпицентре боевых действий также находится Марьинка. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута.

Минобороны РФ заявляет, что "вагнеровцы" взяли под контроль квартал на северо-западе города.

В субботу вечером одновременно с началом финала конкурса "Евровидение" в Украине была объявлена воздушная тревога. В результате российского ракетного удара в Тернополе на западе страны пострадали мирные жители.

Напряженность нарастает и в других местах на линии фронта. В Запорожской области военные и мирные жители готовятся к украинскому контрнаступлению. Небольшой городе Орехов подвергается постоянным обстрелам со стороны России, жилой фонд здесь разрушен на 80%.