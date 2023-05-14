Палестино-израильский конфликт: хрупкое перемирие

Жители сектора Газа утверждают, что израильские удары пришлись и на дома людей, не имеющих отношение к боевикам.

Хрупкое перемирие между израильскими войсками и боевиками в секторе Газа сохраняется после пяти дней столкновений, в результате которых погибли 33 палестинца и два человека в Израиле.

Но в субботу вечером за полчаса до вступления в силу режима прекращения огня, заключенного при посредничестве Египта, десятки ракет были выпущены из Газы по Израилю, что вызвало новые ответные удары.

Признанная террористической группировка "Исламский джихад" обещает отомстит за убийства шести своих лидеров. Со вторника израильская армия наносила удары по военным объектам группировки в ответ на совершенные ранее массированные обстрелы еврейского государства . Всего за последние дни в сторону Израиля были выпущены 1200 ракет, большинство были перехвачены израильской противовоздушной обороной.

Между тем жители сектора Газа утверждают, что израильские удары пришлись и на дома людей, не имеющих отношение к боевикам.