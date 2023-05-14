Хрупкий мир в секторе Газа

После обстрелов и разрушений в ходе пятидневного конфликта с Израилем, жители сектора Газа опасаются возобновления насилия.

Мирная жизнь возвращается в Газу после пяти дней перестрелок между Израилем и палестинскими боевыми формированиями. Благодаря посредничеству Египта стороны достигли соглашения о прекращении огня, что помогло остановить эскалацию насилия. В столкновениях погибли 33 человека в секторе Газа, среди них 15 мирных жителей. Двое погибших в Израиле. Следы 5-дневного конфликта жители Газы будут ощущать ещё ни один год.

"Нет ни работы, ни дома, ни жилья, ни стабильной жизни, ни безопасности... Ничего! - рассказывает Майя Сарсон, чей дом был разрушен в ходе конфликта. - Что мы сделали для них? Ничего. Мы просто бедные люди. Если они целятся в один конкретный дом, ну и целятся и попадают только в него. Зачем же уничтожать весь район? Зачем?"

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху похвалил силы безопасности страны за безупречное исполнение операции "Щит и стрела", которая была направлена против лидеров группировки "Исламский джихад".

По некоторым оценкам, израильские удары по сектору Газа нанесли ущерб на сумму 45 миллионов евро. В то время как на палестинской стороне люди опасаются, что хрупкое перемирие может быть нарушено в любой момент, на пляжи в районе Ашкелона уже вернулись отдыхающие.

Жизнь на фоне постоянного конфликта

Бои, вспыхнувшие во вторник после израильских ударов по боевикам Исламского джихада, прекратились в конце субботы, после нескольких дней переговоров о перемирии по эгидой Египта.

В Газе было разрушено более 50 домов и около 950 человек были вынуждены покинуть свои дома, сообщили сотрудники ООН со ссылкой на местные власти.

"После прекращения огня у нас продолжается трагедия из-за огромных масштабов разрушений", - сказал один палестинец, стоя рядом с обломками своего дома.

Медики сообщили, что 190 человек получили ранения в Газе и 30 в Израиле.