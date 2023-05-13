ФРГ предоставит Украине самый большой с начала вторжения РФ пакет военной помощи

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Новый пакет усилит сухопутные войска Украины и модернизирует противовоздушную оборону.

Германия предоставит Украине военную помощь на сумму около 2,7 млрд евро в течение ближайших недель и месяцев. Это самый большой пакет с начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом решении сообщили сначала немецкие СМИ со ссылкой на правительственные источники, кабмин ФРГ затем подтвердил информацию.

Новый пакет усилит сухопутные войска Украины и модернизирует противовоздушную оборону.

В список вооружений вошли, в частности, 20 бронетранспортеров Marder и 30 танков Leopard, четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, 200 разведывательных беспилотников, десятки защищенных боевых машин.