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Украина

ФРГ предоставит Украине самый большой с начала вторжения РФ пакет военной помощи

Украинские военные работают с танком Leopard 1
Украинские военные работают с танком Leopard 1   -  Авторское право  Klaus-Dietmar Gabbert/dpa via AP
 Euronews

Новый пакет усилит сухопутные войска Украины и модернизирует противовоздушную оборону.

Германия предоставит Украине военную помощь на сумму около 2,7 млрд евро в течение ближайших недель и месяцев. Это самый большой пакет с начала полномасштабного вторжения РФ.  Об этом решении сообщили сначала немецкие СМИ со ссылкой на правительственные источники, кабмин ФРГ затем подтвердил информацию. 

Новый пакет усилит сухопутные войска Украины и модернизирует противовоздушную оборону.

В список вооружений вошли, в частности, 20 бронетранспортеров Marder и 30 танков Leopard, четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, 200 разведывательных беспилотников, десятки защищенных боевых машин.

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