В Брянской области разбились по меньшей мере один вертолёт и истребитель ВКС России

Сразу несколько источников сообщают об уничтожении целой авиагруппы из четырёх боевых машин.

По меньшей мере один российский вертолёт и один истребитель-бомбардировщик разбились в Брянской области в субботу. Это официальные данные, которые приводит ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Региональные издания и военные блогеры сообщают о двух упавших вертолётах Ми-8 и самолётах Су-34 и Су-35.

Любительские видеозаписи подтверждают данные о том, что как минимум один вертолёт был сбит или взорвался во время полёта над городом Клинцы. В результате крушения погибли оба члена экипажа. На земле пострадали пять домовладений. По меньшей мере одна местная жительница госпитализирована, – сообщил губернатор Александр Богомаз.

Истребитель Су-34 разбился примерно в то же время в приграничном районе, однако в официальных сообщениях место падения самолёта не указано.

«Коммерсант» без ссылки на источники пишет о четырёх воздушных судах, сбитых в небе над Брянской областью. По данным издания, это была одна авиагруппа: «истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать, чтобы в том числе подобрать экипажи Су, если они будут сбиты огнем противника». В материале сказано, что нападавших ищут, при этом не уточняется, мог ли это быть огонь по своим. Издание приводит мнение неназванных специалистов о том, что это могла быть «авиазасада».

Baza сообщает о гибели девяти человек в результате крушения вертолётов и самолётов в Клинцах, Унечском районе, деревнях Нижняя и Сурецкий муравей. Официально государственные службы эту информацию пока не подтверждают и не опровергают.