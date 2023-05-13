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Португалия

Парламент Португалии одобрил закон об эвтаназии

Дебаты в парламенте в феврале 2020 года
Дебаты в парламенте в феврале 2020 года   -  Авторское право  Armando Franca/AP
 Ирина Шелудкова

Окончательная версия законопроекта должна быть принята в течение восьми дней. Дебаты про этому вопросу разделили португальское общество.

В Португалии после долгих и напряженных дискуссий легализована эвтаназия. В пятницу парламент одобрил окончательную версию законопроекта, согласно которому гражданам старше 18 лет будет разрешено обращаться за эвтаназией, если они неизлечимо больны и испытывают невыносимые страдания.

Подавляющее большинство социалистов и левых проголосовали "за", в то время как социал-демократы и правые выступили против.

Текст закона, на предыдущие версии которого президент страны Марсело Ребело де Соуза наложил вето, должен быть принят в течение восьми дней.

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