Освобождённые Ираном французы прибыли в Лё Бурже

Euronews

Двое граждан Франции, освобожденные властями Ирана после долгого заключения, прибыли в пятницу вечером в аэропорт Ле Бурже из Мешхеда. 37-летний путешественник и блогер Бенжамен Бриер и 64-летний консультант по туризму Бернар Фелан выглядели явно ослабевшими.

Бенжамен Бриер вёл в заключении голодовку протеста, Бернар Фелан серьёзно болен. Бриер был арестован в мае 2020 года по обвинению в шпионаже; Фелана арестовали в октябре 2022-го за подрыв национальной безопасности. Оба неизменно утверждали о своей невиновности.

Их освободили в рамках "гуманитарной акции", говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирана, после настоятельных "просьб французской стороны на различных уровнях".

Освобождённых доставил во Францию самолет Falcon 900 компании Airlec, специализирующейся на медицинских перевозках. И Бриер, и Фелан перенесли перелёт на носилках. Сразу "после освобождения из тюрьмы им была оказана медицинская помощь", сообщила министр иностранных дел Катрин Колонна. "Это освобождение должно было состояться до того, как будет слишком поздно", - добавила адвокат Бенжамена Бриера, ссылаясь на "реальный риск для жизни".