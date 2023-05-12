Владимиру Зеленскому не разрешили выступить в финале "Евровидения"

Euronews

Украинский президент хотел по видеосвязи обратиться к участникам и зрителям "Евровидения", но ему отказали, объяснив это тем, что такое выступление нарушит правила проведения мероприятия и его неполитический характер

Организаторы "Евровидения" не разрешили президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить по видеосвязи в финале песенного конкурса.

"Просьба господина Зеленского обратиться к зрителям "Евровидения", хотя и сделанная с похвальными намерениями, к сожалению, не может быть принята, поскольку это нарушит правила проведения мероприятия", - заявил представитель Европейского вещательного союза.

Зеленский хотел обратиться к 160-миллионной аудитории с призывом продолжать поддерживать его страну.

"Песенный конкурс "Евровидение" - это международное развлекательное шоу, в котором действуют строгие правила и принципы, установленные с момента его создания. Одним из его краеугольных камней является неполитический характер мероприятия. Этот принцип запрещает делать политические или подобные заявления в рамках конкурса", - отметил представитель организации.

В этом году конкурс проводится в Ливерпуле, так как Великобритания предложила принять "Евровидение" вместо победителя прошлого года, Украины, которая вынуждена была отказаться от него из-за вторжения России.

Субботний финал, в котором примут участие конкурсанты из 26 стран, будет включать в себя специальную церемонию чествования Украины. В ней выступят 11 украинских артистов, включая победителя прошлого года Kalush Orchestra, сообщили в EBU.

В течение вечера будут показаны видеоклипы, демонстрирующие различные части страны.

Россия, как и в прошлом году, отстранена от участия в конкурсе.