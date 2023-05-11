Иммиграция в США: пандемийные ограничения закончатся в четверг вечером

Euronews

Вечером в четверг, 11 мая, США отменят коронавирусные ограничения на иммиграцию, которые позволяли американским пограничникам сразу же депортировать просителей убежища. Это увеличит шансы некоторых мигрантов получить защиту — но только тех, кто въехал в страну легально.

Сотни мигрантов пробираются к южной границе США: вечером в четверг Вашингтон прекращает действие коронавирусных ограничений, которые позволяли американским пограничникам депортировать потенциальных просителей убежища без рассмотрения их дела. Теперь шансов получить защиту станет больше, но только если мигрант пересек границу легально. В противном случае ему откажут в убежище и запретят въезд в страну на пять лет.

"Говорят, что после 11-го числа мы не сможем попасть в страну. Поэтому люди так торопятся. Никто не может сказать наверняка, но мы должны опередить события", — рассказывает мигрант из Венесуэлы Вильен Диас.

На пограничных пунктах, таких как "Сан-Исидро" недалеко от Тихуаны, собрались тысячи мигрантов. Президент США Джо Байден предупредил, что ситуация на юге "какое-то время будет хаотичной". Вашингтон дополнительно мобилизовал более 24 тысяч пограничников и полицейских.

"Мы видим гораздо больше женщин с детьми. Совсем маленькими, младенцами; детьми, которым два-три, пять-шесть, может быть, десять лет", — говорит правозащитница Адриана Хассо.

Главная цель властей США — больший контроль над въездом в страну. По замыслу Белого дома, потенциальный иммигрант должен будет подать заявку на убежище через специальное приложение, пройти проверку спецслужб и предоставить информацию о спонсоре. Только после этого он получит разрешение на въезд через официальный пункт пропуска.