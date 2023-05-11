Зеленский: контрнаступление ВСУ станет для России "неприятным сюрпризом"

Euronews

Украинский президент не стал раскрывать подробности предстоящего контрнаступления ВСУ, но пообещал, что оно станет для России "неприятным сюрпризом"

Владимир Зеленский обещает преподнести России неприятный сюрприз и держит обстоятельства предстоящего контрнаступления в тайне. В интервью для Европейского вещательного союза украинский президент сказал, что ВСУ нужно "больше времени", поскольку вся бронетехника еще не поступила. Он отказался сообщать подробности операции, но отметил, что Украина "потеряет много людей", если начнет контрнаступление сейчас.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Я не готов с вами это обсуждать, сообщать, когда мы будем наступать, потому что я думаю, что вы меня понимаете. Ведь это в какой-то степени готовит врага. И поэтому я бы хотел, чтобы это был неприятный сюрприз, а не наоборот".

Тем временем ВСУ провели успешные контратаки вокруг Бахмута, ставшего эпицентром восточного фронта.

Украинская армия утверждает, что заставила российские силы отступить на расстояние до двух километров.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин на днях признал, что ВСУ "рвут фланги" и обвинил одно из подразделений Минобороны России в том, что оно покинуло свои позиции под Бахмутом.