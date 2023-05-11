Министр обороны Великобритании подтвердил передачу Украине ракет большой дальности

Euronews

"Я могу подтвердить, что Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow", - сообщил глава оборонного ведомства Соединенного Королевства Бен Уоллис. Россия негативно восприняла это заявление и обещала ответить.

Лондон нарушил одно из табу в отношении западной помощи Украине. Речь идет о предоставлении Киеву ракет большой дальности.

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллис, выступая в Палате общин, назвал данный шаг выверенным и пропорциональным ответом на эскалацию, осуществляемую Россией.

Бен Уоллис, министр обороны Великобритании: "Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow. Storm Shadow - относится к высокоточным обычным вооружениям дальнего радиуса действия.

Передача этих систем вооружения дает Украине наилучшую возможность защититься от жестокости России, в особенности, от преднамеренных ударов по украинской гражданской инфраструктуре, что противоречит международному праву. Украина имеет право защищать себя".

На заявление главы британского оборонного ведомства Бена Уоллиса в России отреагировали негативно и пообещали ответить.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: "Это потребует адекватного ответа от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне".

Storm Shadow разработаны совместно Великобританией и Францией. Их дальность позволяет нанести удар по территории оккупированных регионов Украины и аннексированного Крыма. Киев заверил Лондон, что будет использовать эти ракеты только на территории Украины.