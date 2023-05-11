Мадрид выделяет на борьбу с последствиями засухи более двух миллиардов евро

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Испания страдает от сильнейшей засухи. Власти намерны увеличить объем повторного использования воды. На помощь фермерам будет выделено более 800 миллионов евро.

Испания потратит более двух миллиардов евро на борьбу с сильнейшей за последние десятилетия засухой. На внеочередном заседании правительство утвердило план, в котором содержатся меры по смягчению последствий природных катаклизмов. Предусмотрено выделение средств на строительство новых систем водоснабжения. Кроме того, власти намерены вдвое увеличить объем повторного использования городской воды.

Тереза Рибера, министр экологического перехода Испании:"Наша цель — увеличить объем воды, используемой Испанией из этого нетрадиционного источника, а я говорю о повторном использовании воды, с нынешних 10% до 20% к 2027 году".

Уровень воды в водохранилище Сау, примерно в 100 километрах от Барселоны, в апреле упал до рекордных значений. Ниже на снимке запечален привязанный к причалу водный велосипед в высохшей части водохранилища.

Водохранилище Сау Emilio Morenatti/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

План был одобрен за две недели до муниципальных и региональных выборов.

Из-за отсутствия дождей и высоких температур сильно страдают фермерские хозяйства. Им на помощь власти обещают выделить порядка 800 миллионов евро.