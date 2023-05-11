Christie's под давлением из-за аукциона драгоценностей времён нацизма

На аукционе Christie's - драгоценности, купленные у евреев в нацистскую эпоху. Критики считают, что они должны быть возвращены наследникам.

На Аукционный дом Christie's оказывается давление с тем, чтобы не позволить распродажу драгоценностей, первоначально принадлежавших еврейским семьям. Они были куплены супругом известной коллекционерши Хайди Хортен. Владельцы-евреи продали их вынужденно, когда бежали из нацистской Германии. Активисты говорят, что драгоценности должны быть возвращены законным наследникам.

Раввин Авраам Купер, Центр Симона Визенталя

"Во-первых, если Christie's хочет поступить правильно - а они должны - им нужно остановить продажу, остановить её сейчас, прежде чем она будет завершена. Во-вторых, они должны приложить усилия: сейчас мы живём в мире социальных сетей, это может не так уж сложно предпринять глобальные усилия, чтобы попытаться определить законных наследников этих вещей".

Под натиском критики Christie's заявляет, что пожертвует прибыль на образовательные программы о Холокосте.

Макс Фосетт, глава ювелирного отдела Christie’s Geneva:

"Коммерческая деятельность г-на Хортена во время Второй мировой войны хорошо задокументирована, и это то, что Christie тщательно учла при представлении этой коллекции. причины".

Продажа началась в режиме онлайн перед открытым аукционом в Женеве. Ожидается, что коллекция соберёт более 150 млн евро.