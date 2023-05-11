ISW: ВСУ проводят успешные контратаки в районе Бахмута

Новая сводка Института изучения войны (ISW).

Саша Вакулина, Euronews:

Украинские силы провели успешные ограниченные контратаки вокруг Бахмута. Такова последняя оценка Института изучения войны (ISW), опубликованная после заявлений украинского военного командования о том, что российские силы в Бахмуте были отброшены на два километра на некоторых участках.

Кадры с геолокацией, опубликованные 9 и 10 мая, показывают, что украинские силы, вероятно, провели успешные ограниченные контратаки к северу от села Хромово (непосредственно к западу от Бахмута) и к северо-западу от Белой Горы (14 км к юго-западу от Бахмута) и добились некоторого продвижения в этих районах.

9 мая украинские источники заявили, что ВСУ уничтожили две роты 72-й мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса в районе Бахмута. Одна рота насчитывает до 200 солдат.

Институт изучения войны отмечает: 72-я отдельная мотострелковая бригада сама по себе является олицетворением многих проблем формирования сил, с которыми постоянно сталкиваются российские военные.

Направление российским военным командованием частей 72-й бригады — формирования, которое потерпело два поражения подряд (сначала в Харьковской области, а затем на юге Украины) — на бахмутское направление наряду с уже изнуренными силами ЧВК "Вагнер", вероятно, предоставляет украинским силам возможности даже при ограниченных контратаках.

Министерство обороны России заявило, что российские воздушно-десантные войска сдерживают действия украинских сил на флангах вокруг Бахмута.

В последнем из серии публичных критических выступлений в адрес Минобороны РФ основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил: "Фланги уже трещат и проваливаются". Существует серьезный риск окружения ЧВК "Вагнер" в Бахмуте в результате провала флангов.

ISW ранее оценил, что сообщения об украинских контратаках по всей Донецкой области, по-видимому, являются частью продолжающейся модели локализованных и ограниченных контратак.