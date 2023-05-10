Франция: депутаты призывают причислить "Вагнер" к террористам

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Национальное собрание Франции призывает признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией - это собирается сделать и Великобритания

Нижняя палата французского парламента приняла резолюцию, которая призывает власти страны и Евросоюз внести ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций - в связи с деятельностью группировки в Сирии, странах Африки и в Украине.

В поддержку документа, предложенного представителем президентской фракции "Возрождение" Бенжаменом Хаддадом, высказались все присутствовашие на заседании депутаты.

Президент Украины приветствовал эту инициативу.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Особая благодарность французскому парламенту за сегодняшнее решение о признании российской псевдочастной "Группы Вагнера" террористической организацией. Это то, что должно быть принято всем миром - каждое проявление терроризма должно быть уничтожено, а каждый террорист должен быть осужден".

Признать "Вагнер" террористической организацией намерена и Великобритания. Об этом сообщила газета "Таймс", по данным которой таким образом правительство королевства рассчитывает усилить давление на Россию.

6 февраля украинский парламент признал "Вагнер" международной преступной организацией и призвал иностранные правительства сделать то же самое.

Основатель группы Евгений Пригожин и члены его семьи уже попали под финансовые санкции ряда стран, включая США и Великобританию.