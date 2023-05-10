Спортсмены РФ и Беларуси не примут участия в Европейских играх. Но что если они "переедут" в Азию?

Организаторы Европейских игр-2023 заявили, что не допустят спортсменов из России и Беларуси “ни при каких обстоятельствах” к соревнованиям, которые состоятся летом 2023 года в польском Кракове.

До открытия третьих Европейских игр в Кракове осталось чуть больше месяца. Они проводятся по образцу Олимпиад, причем в нескольких дисциплинах - 19 из 29, если быть точным, - спортсмены поборются за олимпийские путевки в Париж 2024 года.

В частности, на Европейских играх в Польше будут разыграны прямые лицензии в синхронном плавании, прыжках в воду, современном пятиборье и гребном слаломе. Кроме того, участники Игр получат возможность увеличить свой квалификационный олимпийский рейтинг в бадминтоне, баскетболе 3х3, боксе, фехтовании, дзюдо, настольном теннисе, тхэквондо, триатлоне и маунтинбайке.

Российские и белорусские спортсмены, однако, не поедут в Польшу. В конце 2022 года ассоциация Европейских олимпийских комитетов и Национальный олимпийский комитет Польши приняли решение отказать им в допуске из-за развязанной Москвой войны в Украине.

Позиция оргкомитета остается неизменной: "Мы поддерживаем позицию украинских властей, которые выступают против допуска россиян и белорусов к спортивным соревнованиям, по крайней мере, пока не закончится кровопролитная война, начатая Россией".

"На Европейских играх в Кракове не будет спортсменов, представляющих Российскую Федерацию и Беларусь. Мы не допустим этого, независимо от дипломатических усилий, предпринимаемых в настоящее время", - подчеркнул глава оргкомитета Европейских игр Марцин Новак.

Вернуть россиян и белорусов на Олимпиаду?

Реакция оргкомитета польских Игр поступила через несколько дней после предложения Международного олимпийского комитета вернуть россиян и белорусов на спортивные соревнования, что вызвало немало споров. Помимо представителей Украины, против выступили политики из Германии, Литвы и Польши, а также Международной федерации гимнастики.

Следует отметить, что МОК предложил спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам выступать только в качестве нейтральных спортсменов и в соответствии с определенными критериями: пригласят лишь тех, кто не поддерживал российское вторжение в Украину и не связан с вооруженными силами страны и органами безопасности.

Окончательное решение по Олимпийским играм в Париже ожидается позже. Что же касается возможности отбора на Олимпиаду, тут у россиян и белорусов появилась новая возможность.

Участие в Азиатских играх тоже под вопросом?

В конце января Олимпийский совет Азии (ОСА) пригласил спортсменов РФ и Беларуси принять участие в Азиатских играх этого года. Они пройдут в китайском городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

"ОСА верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях. ОСА предложил российским и белорусским спортсменам, имеющим право на участие, выступить на соревнованиях в Азии, в том числе на Азиатских играх", - говорилось в заявлении организации.

Предложение понравилось МОК. Если россияне и белорусы примут участие в Азиатских играх, то у них будет больше шансов квалифицироваться на Олимпийские игры в некоторых дисциплинах, таких как водное поло или бокс.

Однако именно в отношении последнего вида спорта не все выступают "за". Так, например, считает тренер японской сборной по боксу Сигэру Хияма.

"Это Европейские страны, и я не понимаю, почему они должны соревноваться в Азии. Азиатские страны сильны в боксе. У нас есть Узбекистан, Индия и Турция. Почему мы должны разрешать России и Беларуси принимать участие в Азиатских играх? Это может сказаться на шансах азиатских боксёров отобраться на Олимпиаду", - сказал Хияма.

После предложения ОСА представители Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки высказались за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024.

"Речь идет о том, чтобы позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в условиях полного нейтралитета без каких-либо признаков идентичности", — говорилось в сообщении ANOCA.

Отсутствие окончательного решения МОК и федераций пока сохраняет перспективу олимпийского бойкота со стороны Украины, представители которой намерены отказаться от участия в Играх в Париже, если россияне будут допущены.

Третьи Европейские игры начнутся 21 июня на стадионе имени Генрика Реймана в Кракове и завершатся 2 июля. Ожидается около семи тысяч спортсменов из 48 стран (с РФ и РБ было бы 50).

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.