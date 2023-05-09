Зеленский призвал ускорить евроинтеграцию Украины

Киев и Брюссель анонсировали создание совместной группы для решения проблемных вопросов, связанных с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции.

Президент Украины призвал ЕС ускорить поставки артиллерийских боеприпасов, уже одобренных союзниками. Во время совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский также подверг критике ограничения на экспорт украинского зерна, введенные некоторыми европейскими странами. Киев и Брюссель анонсировали создание совместной группы для решения проблемных вопросы, связанных с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции.

В День Европы президент подчеркнул, что настало время двигаться вперед в процессе вступления Украины в ЕС. По словам Зеленского, "наши ценности, безопасность, благополучие, мир на континенте — все это может реализоваться на 100% для Европы только вместе с Украиной".

"Пришло время принять положительное решение об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС", — заявил украинский лидер. "В этом контексте мы рассчитываем, что в июне будет представлена положительная промежуточная оценка Европейской комиссией относительно прогресса Украины на пути евроинтеграции. Мы действительно очень на это рассчитываем", – сказал президент.

"Сегодня, когда мы стоим здесь, в стране, подвергшейся бессмысленному нападению, некоторые могут подумать, что говорить о свободной и мирной Украине в Европейском Союзе невозможно, неправдоподобно или слишком отдаленно. Но Европа делает невозможное возможным. И Украина тоже", — заявила Урсула фон дер Ляйен.

В Брюсселе на один день украинский флаг был поднят бок о бок с флагами стран ЕС.