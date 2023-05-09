Несмотря на снижение наступательных приоритетов в районе Бахмута, силы ЧВК "Вагнер" получили подкрепления и продолжают натиск на западе города. В то же время, россияне эвакуируют некоторые районы в оккупированной Херсонской области.

Все, кроме двух, из 25 крылатых ракет, выпущенных Россией по городам Украины в ночь на вторник, были перехвачены средствами ПВО, говорится в заявлении украинских ВВС.

ВСУ предупредила ранее на этой неделе, что Россия пытается ослабить противовоздушную оборону Украины перед ожидаемым контрнаступлением.

По состоянию на 8 мая российские войска добились незначительных успехов в Бахмуте на фоне сообщений об активизации наступательных операций сил ЧВК "Вагнер". Российские источники утверждают, что "вагнеровцы" усилили штурм украинских позиций на западе Бахмута и обстрел этого района.

Украинские военные чиновники сообщили, что в город прибыли и действуют дополнительные силы ЧВК "Вагнер", что привело к увеличению интенсивности столкновений. Украинцы не заметили никаких признаков того, что "вагнеровцы" собираются покинуть город, а активизация обстрелов, вероятно, свидетельствует о том, что ЧВК получила новые боеприпасы.

Об этом сообщает американский Института изучения войны (ИИВ): глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, возможно, вынудили командующего российским театром военных действий в Украине возобновить доставку артиллерийских боеприпасов "вагнеровцам", воюющим в Бахмуте, несмотря на желание последнего снизить приоритетность этих усилий.

Российское Минобороны, вероятно, принципиально не изменило свои намерения по снижению наступательных приоритетов в целях экономии боеприпасов на всем театре военных действий, как недавно предположил ИИВ.

Российские оккупационные власти проводят эвакуацию из некоторых населенных пунктов Херсонской области в районы, расположенные глубоко в тылу аннексированной русскими Запорожской области.

8 мая украинский Генштаб сообщил, что российские оккупационные власти приостановили работу Скадовской районной и городской администраций и погрузили документы, оргтехнику и другое государственное имущество для вывоза из района.