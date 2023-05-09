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США
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Суд признал Дональда Трампа виновным в сексуализированном насилии

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Обвинявшая Трампа колумнист Джин Кэрролл
Обвинявшая Трампа колумнист Джин Кэрролл   -  Авторское право  John Minchillo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Euronews

Суд присяжных оправдал Дональда Трампа по делу об изнасиловании в 1996 году Джин Кэрролл, но признал его виновным в сексуализированном насилии.

Суд присяжных оправдал Дональда Трампа по делу об изнасиловании в 1996 году писательницы и журналистки Джин Кэрролл, но признал его виновным в сексуализированном насилии и клевете. 

Суд предписал Трампу выплатить Кэрролл компенсацию в 2 миллиона долларов в рамках урегулирования иска о попытке изнасилования и еще 3 миллиона – за клевету и ущерб ее репутации. Иск был гражданским, поэтому бывшему президенту США угрожал только штраф.

Писательница Джин Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании в примерочной магазина Bergdorf в 1996 году. По ее словам, Трамп предложил ей купить нижнее бельё - и пока она его примеряла, заставил её заняться любовью.

Сам Трамп отверг все обвинения и назвал Кэрролл обманщицей. На вынесении вердикта экс-президент США не присутствовал. После вынесения приговора Трамп назвал произошедшее "позором и охотой на ведьм".