Режим чрезвычайной ситуации отменен, но борьба с COVID-19 продолжается

ВОЗ отменила режим ЧС в области общественного здравоохранения, но борьба с COVID-19 продолжается. Ученые ищут эффективные препараты против заболевания в рамках международного проекта Solidarity.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об отмене режима чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Он действовал с 2020 года в связи с пандемией COVID-19.
По данным ВОЗ (на 26 апреля 2023 года) от опасного заболевания скончались более 7,6 млн человек. Коронавирус подорвал "здоровье" мировой экономики, "запер" людей дома, а многих и вовсе лишил работы. По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, обнадеживающим выглядит устойчивое сокращение смертности.
"Число зарегистрированных случаев смерти от коронавируса к настоящему моменту снизилось на 95% по сравнению с началом этого года", — отметил Гебрейесус.
Системы общественного здравоохранения восстанавливаются
В одном из последних исследований, эксперты ВОЗ проанализировали ситуацию в 139 государствах. Специалисты пришли к выводу, что в службах охраны здоровья сейчас существенно меньше сбоев, чем в 2020 году и они постепенно восстанавливаются после трёх лет пандемии.
Из 139 государств о сбоях в предоставлении медицинских услуг сообщили менее 25% стран, в июле - сентябре 2020 года их было 59%.
Речь идет, в частности, о службах репродуктивного здоровья, иммунизации, уходе за пожилыми, борьбе с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, оказании помощи матерям, новорожденным и подросткам, службах скрининга и диагностики.
Борьба с COVID-19 и стандартное оказание услуг
Восстановление процесса оказания основных медицинских услуг имеет огромное значение, поскольку сбои в нём могут иметь даже более серьезные неблагоприятные последствия для здоровья, чем сама пандемия.
В отчете ВОЗ отмечается, что большинство стран добились прогресса в интеграции борьбы с COVID-19 в стандартное оказание медицинских услуг. Около 80–90 % стран полностью интегрировали услуги по вакцинации, диагностике и ведению пациентов с COVID-19, а также услуги по лечению пациентов, перенесших ковид, в рутинную практику.
ВОЗ призывала мир готовиться задолго до начала пандемии
12 февраля 2018 генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на саммите в Дубае, заявил: "Разрушительная по своим последствиям эпидемия может начаться в любой стране, в любой момент и унести миллионы жизней, потому что мы не готовы, потому что мы остаемся уязвимыми".
Десять месяцев спустя печальный прогноз начал сбываться. С момента тревожных известий из Китая до объявления о пандемии прошло почти два с половиной месяца.
Мир должен быть готов к новым пандемиям
Респираторные заболевания представляли и будут представлять серьёзную глобальную угрозу, способную вызвать пандемию. Её последствия хорошо известны: высокий уровень смертности, перегрузка систем здравоохранения, дестабилизация мировой экономики, усугубление неравенства в доступе к медицинским услугам.
Чтобы помочь странам лучше подготовиться к будущим пандемиям, ВОЗ выступила в конце апреля с новой инициативой, содержащей рекомендации по комплексному планированию реагирования на любые респираторные патогены, учитывая, что многие их группы являются общими.
Названная PRET, эта инициатива призвана обеспечить готовность и устойчивость к новым угрозам. Она сводит воедино новейшие инструменты и подходы для совместного обучения и коллективных действий, разработанные во время пандемии COVID-19 и других чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения.
ВОЗ предлагает странам:
- Обновить свои планы по готовности к пандемиям
- Улучшить взаимодействие между соответствующими ведомствами (это включает проведение совместных исследований, обмен информацией о передовом опыте, проблемах и возможностях).
- На основе опыта, полученного за время коронавирусной пандемии, выделить средства на мероприятия по подготовке к новым чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения.
Наука не стоит на месте
Две тысячи учёных из 52 стран мира участвуют в клиническом исследовании Solidarity. Это беспрецедентный международный проект для определения спасительных лекарств от COVID-19.
Ученые оценивают три препарата, которые могут дополнить арсенал средств, используемых согласно национальному протоколу. В исследование включены более 14 тысяч пациентов.
По предварительным результатам, ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон практически не имели эффекта против COVID-19.
PRET — это эволюция подхода ВОЗ к обеспечению готовности к пандемии. Организация продолжит разрабатывать руководство по конкретным заболеваниям по мере необходимости.
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