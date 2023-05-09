Режим чрезвычайной ситуации отменен, но борьба с COVID-19 продолжается

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ВОЗ отменила режим ЧС в области общественного здравоохранения, но борьба с COVID-19 продолжается. Ученые ищут эффективные препараты против заболевания в рамках международного проекта Solidarity.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об отмене режима чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Он действовал с 2020 года в связи с пандемией COVID-19.

По данным ВОЗ (на 26 апреля 2023 года) от опасного заболевания скончались более 7,6 млн человек. Коронавирус подорвал "здоровье" мировой экономики, "запер" людей дома, а многих и вовсе лишил работы. По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, обнадеживающим выглядит устойчивое сокращение смертности.

"Число зарегистрированных случаев смерти от коронавируса к настоящему моменту снизилось на 95% по сравнению с началом этого года", — отметил Гебрейесус.

Системы общественного здравоохранения восстанавливаются

В одном из последних исследований, эксперты ВОЗ проанализировали ситуацию в 139 государствах. Специалисты пришли к выводу, что в службах охраны здоровья сейчас существенно меньше сбоев, чем в 2020 году и они постепенно восстанавливаются после трёх лет пандемии.

Из 139 государств о сбоях в предоставлении медицинских услуг сообщили менее 25% стран, в июле - сентябре 2020 года их было 59%.

Речь идет, в частности, о службах репродуктивного здоровья, иммунизации, уходе за пожилыми, борьбе с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, оказании помощи матерям, новорожденным и подросткам, службах скрининга и диагностики.

Борьба с COVID-19 и стандартное оказание услуг

Восстановление процесса оказания основных медицинских услуг имеет огромное значение, поскольку сбои в нём могут иметь даже более серьезные неблагоприятные последствия для здоровья, чем сама пандемия.

Вирус останется, и все страны должны научиться бороться с ним наравне с другими инфекционными заболеваниями Тедрос Аданом Гебрейесус Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения

В отчете ВОЗ отмечается, что большинство стран добились прогресса в интеграции борьбы с COVID-19 в стандартное оказание медицинских услуг. Около 80–90 % стран полностью интегрировали услуги по вакцинации, диагностике и ведению пациентов с COVID-19, а также услуги по лечению пациентов, перенесших ковид, в рутинную практику.

ВОЗ призывала мир готовиться задолго до начала пандемии

12 февраля 2018 генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на саммите в Дубае, заявил: "Разрушительная по своим последствиям эпидемия может начаться в любой стране, в любой момент и унести миллионы жизней, потому что мы не готовы, потому что мы остаемся уязвимыми".

Десять месяцев спустя печальный прогноз начал сбываться. С момента тревожных известий из Китая до объявления о пандемии прошло почти два с половиной месяца.

Мир должен быть готов к новым пандемиям

Респираторные заболевания представляли и будут представлять серьёзную глобальную угрозу, способную вызвать пандемию. Её последствия хорошо известны: высокий уровень смертности, перегрузка систем здравоохранения, дестабилизация мировой экономики, усугубление неравенства в доступе к медицинским услугам.

Чтобы помочь странам лучше подготовиться к будущим пандемиям, ВОЗ выступила в конце апреля с новой инициативой, содержащей рекомендации по комплексному планированию реагирования на любые респираторные патогены, учитывая, что многие их группы являются общими.

Названная PRET, эта инициатива призвана обеспечить готовность и устойчивость к новым угрозам. Она сводит воедино новейшие инструменты и подходы для совместного обучения и коллективных действий, разработанные во время пандемии COVID-19 и других чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения.

ВОЗ предлагает странам:

Обновить свои планы по готовности к пандемиям

Улучшить взаимодействие между соответствующими ведомствами (это включает проведение совместных исследований, обмен информацией о передовом опыте, проблемах и возможностях).

На основе опыта, полученного за время коронавирусной пандемии, выделить средства на мероприятия по подготовке к новым чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения.

Хронология пандемии 30-31 декабря 2019 года поступает информация о кластере заболевания пневмонией в китайском городе Ухань 4 января 2020 Китай уведомляет ВОЗ о случаях пневмонии в Ухани без летальных исходов 10 января 2020 ВОЗ публикует серию подробных рекомендаций 14 января 2020 ВОЗ заявляет о возможной передаче вируса от человека, предупреждает больницы о распространении вируса и представляет план действий в области научных исследований 20 января 2020 Китай подтверждает передачу вируса от человека человеку 30 января 2020 гендиректор ВОЗ объявляет Чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения 5 февраля 2020 ВОЗ призывает страны использовать "окно возможностей", пока 99% случаев инфицирования выявлено в Китае 6 февраля 2020 в Африку прибывает первая партия средств индивидуальной защиты, отправленная ВОЗ 11 февраля 2020 глава ВОЗ призывает мир не бездействовать и "проснуться" 21 февраля 2020 года ВОЗ предупреждает, что "окно возможностей сужается" и призывает международное сообщество действовать 24 февраля 2020 года ВОЗ констатирует, что вирус завезен во многие страны; необходимы меры, которые принимают при подготовке к пандемии 11 марта ВОЗ заявляет, что по оценке организации мир имеет дело с пандемией

Наука не стоит на месте

Две тысячи учёных из 52 стран мира участвуют в клиническом исследовании Solidarity. Это беспрецедентный международный проект для определения спасительных лекарств от COVID-19.

Ученые оценивают три препарата, которые могут дополнить арсенал средств, используемых согласно национальному протоколу. В исследование включены более 14 тысяч пациентов.

По предварительным результатам, ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон практически не имели эффекта против COVID-19.

PRET — это эволюция подхода ВОЗ к обеспечению готовности к пандемии. Организация продолжит разрабатывать руководство по конкретным заболеваниям по мере необходимости.