ЧМ по дзюдо в Катаре: триумф Швейцарии и Канады

Нильс Штумп из Швейцарии и выступающая за Канаду Криста Дэгути завоевали золотые награды чемпионата мира по дзюдо, который проходит в столице Катара Дохе.

В третий день чемпионата мира по дзюдо в Дохе лучшие дзюдоисты мира боролись за два комплекта наград: в весовых категориях до 73 кг у мужчин и до 57 кг среди женщин.

В весе до 57 кг у женщин было наибольшее количество участниц - пятьдесят - но чемпионка мира 2019 года Криста Дэгути из Канады не позволила ни одной из них встать на пути между ней и финалом.

Харука Фунакубо из Японии все свои схватки к решающему поединку выиграла "иппоном", в том числе первую против россиянки Ксении Галицкой, которая - как и другие дзюдоисты из России и Беларуси - выступает в Катаре в статусе "индивидуального нейтрального спортсмена".

Однако несмотря на уверенные победы Фунакубо на пути к финалу в схватке за золото прием на оценку "иппон" выполнила Дэгути, став двукратной чемпионкой мира.

Медали победительнице и призеркам турнира вручил член МОК и президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ.

"Если вы верите в себя, то сможете добиться всего, чего хотите", - сказала после победы Криста Дэгути.

В весовой категории **до 73 кг **24-летний итальянец Мануэль Ломбардо во второй раз в карьере вышел в финал взрослого чемпионата мира и рассчитывал на золотую награду. Ведь всего месяц назад он выиграл турнир Большого шлема по дзюдо в Турции, победив в финале чемпиона мира прошлого года.

Для Нильса Штумпа из Швейцарии это был первый финал. На пути к нему он выиграл поединки у таких опытных соперников как Соити Хасимото из Японии и Муроджон Юлдошев из Узбекистана.

В один из моментов Ломбардо уже было решил, что победа досталась ему, но при пересмотре момента рефери принял решение, что прием был выполнен с нарушением правил.

Штумп стал первым в истории Швейцарии чемпионом мира по дзюдо. Награды спортсменам вручил член исполкома Международной федерации дзюдо, член МОК Ясухиро Ямасита.

"Это потрясающе! У меня сейчас просто нет слов. Это большое достижение для швейцарского дзюдо. У нас этот вид борьбы не очень популярен. Так что я счастлив, что увезу эту медаль домой", - сказал после церемонии награждения Нильс Штумп.

В четверг, 10 мая на татами выйдут дзюдоисты в категориях до 63 кг и 81 кг.