Посол РФ в Польше оставил венок у входа из-за антивоенной инсталляции

Антивоенную инсталляцию организовали активисты движения Euromaidan-Warszawa. Сотни флагов и крестов символизируют могилы украинцев, убитых с начала российского вторжения.

Традиционное для посольства РФ в Польше возложение венка к памятнику советским воинам не состоялось. Украинские активисты заблокировали путь к мемориальному комплексу, устроив инсталляцию на тему российской военной агрессии в Украине. Российские дипломаты оставили венок у входа под звуки сирен воздушной тревоги и взрывов. В прошлом году в этом месте посла облили красной краской. В распространенном заявлении МИД РФ говорится, что Москва заявит Варшаве решительный протест.

Антивоенную инсталляцию организовали активисты движения Euromaidan-Warszawa. Сотни флагов и крестов символизируют могилы украинцев, убитых с начала российского вторжения.

"Наше требование и, конечно, наше самое сильное желание — увидеть, как российских дипломатов высылают из Польши, высылают из цивилизованного мира, потому что здесь им больше не место", — говорит организатор акции Виктория Погребняк.

По словам активистов , цель протеста — показать "последствия действий государства-террориста, которое якобы борется с нацизмом", и попытка противостоять российской пропаганде.