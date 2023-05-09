Власти Италии переводят незаконных мигрантов с Лампедузы в другие регионы страны

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Только за несколько последних дней на Лампедузу прибыли порядка двух тысяч беженцев. Центры приема мигрантов переполнены. Рим приступил к реализации ранее принятого плана

Италия активировала план по экстренному переводу сотен мигрантов с Лампедузы в другие регионы страны. На этот шаг власти решились после того, как менее чем за три дня на остров прибыло почти 2000 беженцев.

В понедельник при участии минобороны, Береговой охраны, и Финансовой гвардии с Лампедузы были вывезены 650 мигрантов.

80 человек доставлены в Поццалло, 300 отправились на пароме до Порто-Эмпедокле. Еще 270 распределили в Кротоне, Пизу и Катанию.

Месяц назад из-за наплыва нелегальных мигрантов Италия объявила режим чрезвычайной ситуации. Впрочем, Лампедуза уже давно не справляется с огромным потоком прибывающих на остров нелегалов из Северной Африки.

В первом центре приема Contrada Imbriacola (Контрада Имбриакола) все еще находится тысяча человек, что почти в три раза превышает допустимый максимум.