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Германия

Переговоры глав МИД ФРГ и КНР: "Нейтралитет означает встать на сторону агрессора"

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Переговоры в Берлине
Переговоры в Берлине   -  Авторское право  Michael Kappeler/(c) dpa-pool via AP
 Ирина Шелудкова

Цинь Ган отверг обвинения в снабжении РФ компонентами для производства оружия и заявил, что Пекин поддерживает "нормальные" торговые отношения с Москвой.

Министр иностранных дел Германии выразила уверенность, что в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Китай может сыграть важную роль в прекращении войны в Украине, если примет такое решение. 

Анналена Бербок встретилась со своим китайским коллегой во второй раз за месяц. В Берлине Цинь Ган призвал обе стороны прекратить военные действия, но глава немецкой дипломатии указала, что к обеим сторонам здесь нельзя относиться одинаково.

"В свете добра и зла, в свете агрессора и жертвы, нейтралитет означает встать на сторону агрессора", - сказала Анналена Бербок. 

В ответ глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Китай "выступает за мир и переговоры". По его словам,  война в Украине — это "сложный вопрос", который следует анализировать "трезво", а не "на эмоциях". Он также  подчеркнул, что Китай не намерен извлекать выгоду из войны. 

Западные страны обвиняют Пекин в оказании политической и материальной поддержки России с момента ее вторжения в Украину.  ЕС рассматривает возможность введения санкций против компаний, поставляющих компоненты для российской оружейной промышленности. Бербок отметила, что эти меры направлены на предотвращение попадания гражданских и военных товаров "не в те руки" и ограничения не затрагивают какую-то конкретную страну.

Цинь Ган отверг обвинения и заявил, что Китай поддерживает "нормальные" торговые отношения с Россией, при этом он не упомянул о значительном увеличении закупок Китаем российской сырой нефти с большой скидкой. Он также предупредил, что Китай примет "ответные меры" против любых санкций, направленных против китайских компаний за их предполагаемую торговлю с Россией. 

Говоря о дипломатических усилиях председателя КНР Си Цзиньпина, Цинь Ган отметил, что президент России Владимир Путин "приветствовал" его призыв к переговорам и заявил, что Россия "открыта" для такой возможности. Анналена Бербок, в свою очередь, призвала "руководствоваться Уставом ООН, прикладывая усилия для поиска мира".

Ожидается, что специальный посланник Китая по Европе вскоре снова посетит Украину.

В настоящее время правительство Германии находится в процессе корректировки своей политики в отношении Китая, причем некоторые члены трехпартийного коалиционного правительства настаивают на более жесткой линии в отношении Пекина.

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