Сорванный митинг в Эрзуруме: оппозиционного мэра Стамбула забросали камнями

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Это первый серьезный инцидент в ходе избирательной кампании в Турции. За неделю до президентских выборов оппонентов Эрдогана забросали камнями во время митинга

В Турции во время предвыборного митинга мэра Стамбула Экрема Имамоглу и его сторонников забросали камнями. Инцидент произошел в городе Эрзурум. По словам политика, пострадали порядка 15 человек.

Имамоглу представляет оппозиционный альянс, единый кандидат которого, Кемаль Кылычдароглу, баллотируется на предстоящих выборах президента. В случае победы Кылычдароглу, Имамоглу может занять должность вице-президента страны.

Как сообщают местные СМИ, это первый серьезный инцидент во время митингов в ходе предвыборной кампании.

В Стамбуле со своими сторонниками встретился президент Реджеп Тайип Эрдоган. В этом митинге, как заявил сам политик, приняли участие 1,7 млн человек.

Стамбул, Турция Khalil Hamra/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Обращаясь к собравшимся Эрдоган обещал "похоронить в избирательных урнах" оппозицию за поддержку ЛГБТ.

Партия справедливости и развития, и другие партии в нашем альянсе, никогда не будут поддерживать ЛГБТ, потому что семья для нас священна. Мы похороним тех, кто выступает за ЛГБТ, в урнах для голосования Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Согласно опросам общественного мнения у Эрдогана и его главного соперника от оппозиции Кылычдароглу примерно равные шансы на победу. Президентские выборы в Турции состоятся 14 мая.