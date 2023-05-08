В Браунсвилле водитель совершил наезд на пешеходов: есть жертвы

Euronews

В американском штате Техас снова трагедия. Два дня спустя после стрельбы в Аллене, водитель врезался в толпу людей у приюта мигрантов и бездомных

По меньшей мере восемь человек погибли, когда водитель автомобиля врезался в толпу пешеходов в городе Браунсвилл, штат Техас. Шестеро получили ранения. Трагедия произошла у приюта для мигрантов и бездомных.

Подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение. Правоохранительные органы не комментируют быть ли наезд на людей совершен намеренно.

Буквально два дня назад также в Техасе произошел инцидент со стрельбой. Тогда погибли восемь человек, семеро были госпитализированы с ранениями.

Стрелявший был убит в схватке с полицией.

Президент СЩА Джо Байден вновь призвал Конгресс запретить штурмовое оружие. _"Конгресс должен мне прислать законопроект о запрете штурмового оружия и магазинов большой емкости, а также о введении всеобщей проверки биографии. Я попишу это немедленно. Нам необходимо обеспечить безопасность наших улиц", - написал Байден в Twitter. _