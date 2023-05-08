Россия готовится ко Дню Победы на фоне "диверсий" и "покушения на президента"

Euronews

В Москве и Санкт-Петербурге прошли генеральные репетиции военных парадов к 78-й годовщине Победы в ВОВ. В мероприятии на Красной площади примут участие более 70 тысяч человек, 125 единиц техники, а также выступит с речью Владимир Путин

В России завершаются приготовления ко Дню Победы. Накануне в Москве и Санкт-Петербурге прошли генеральные репетиции военных парадов. В столице в мероприятии примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники, а также выступит с речью президент Владимир Путин.

При этом в ряде регионов парады было решено не проводить, в том числе из соображений безопасности. В этом году подготовка к главному военному празднику проходит в напряженной обстановке. Москва обвинила Киев и его западных союзников в серии ударов и диверсионных операций. Среди последних — атака беспилотников на Кремль, которую российские власти назвали терактом и попыткой покушения на президента.