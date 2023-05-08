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Россия

Россия готовится ко Дню Победы на фоне "диверсий" и "покушения на президента"

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Генеральная репетиция военного парада ко Дню Победы в Санкт-Петербурге. 7 мая 2023 года
Генеральная репетиция военного парада ко Дню Победы в Санкт-Петербурге. 7 мая 2023 года   -  Авторское право  Dmitri Lovetsky/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
 Euronews

В Москве и Санкт-Петербурге прошли генеральные репетиции военных парадов к 78-й годовщине Победы в ВОВ. В мероприятии на Красной площади примут участие более 70 тысяч человек, 125 единиц техники, а также выступит с речью Владимир Путин

В России завершаются приготовления ко Дню Победы. Накануне в Москве и Санкт-Петербурге прошли генеральные репетиции военных парадов. В столице в мероприятии примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники, а также выступит с речью президент Владимир Путин.

При этом в ряде регионов парады было решено не проводить, в том числе из соображений безопасности. В этом году подготовка к главному военному празднику проходит в напряженной обстановке. Москва обвинила Киев и его западных союзников в серии ударов и диверсионных операций. Среди последних — атака беспилотников на Кремль, которую российские власти назвали терактом и попыткой покушения на президента.

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