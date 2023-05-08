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День Победы - 8 мая, День Европы - 9 мая: президент Украины Владимир Зеленский установил новые даты праздников в стране, где продолжается военная агрессия со стороны России.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия будет побеждена "как был побежден нацизм". Его выступление было приурочено к годовщине капитуляции нацистской Германии перед союзными войсками 8 мая 1945 года. Зеленский выступил с речью за день до парада в честь Дня Победы в Москве. Украинский президент предложил законопроект об установлении в Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. По словам Владимира Зеленского, как и 80 лет назад Украина сегодня борется против "тотального зла":

"Мы возвращаем нашему государству честную историю без идеологических примесей. Именно 8 мая большинство народов мира вспоминает величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни унесла та война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта. Сегодня я подал в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Мы никогда не забудем вклад украинского народа в победу над нацизмом", - подчеркнул Зеленский.

В то же время глава Украины подписал указ о праздновании в Украине 9 мая Дня Европы - праздника единства всех европейцев, уничтоживших нацизм:

"Сегодня я подписал указ, согласно которому каждый год с завтрашнего дня, 9 мая, мы будем отмечать наше историческое единство - единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм".

Накануне, украинские города, в том числе столица, подверглись очередной массированной атаке с воздуха. За ночь украинские ПВО сбили над Киевом 35 беспилотников иранского производства. По данным Киевской городской военной администрации, пять человек в столице получили ранения в результате падения обломков беспилотника.

Ночью российские силы с помощью бомбардировщиков нанесли удар по меньше мере восемью крылатыми ракетами по Одесской области, заявил по украинскому телевидению представитель Воздушных сил Украины Юриa Игнат. По его словам, некоторые из ракет самоуничтожились или упали в море, не поразив цели.

Ранее оперативное командование "Юг" сообщило в соцсетях, что в результате удара беспилотников в Одессе возникли пожары на продовольственном складе и в местах отдыха на черноморском побережье региона. На видео службы по чрезвычайным ситуациям Украины видно как горят сооружения из бетонных конструкций, а пожарные пытаются обуздать огонь. Сообщений о пострадавших в Одессе не поступало.