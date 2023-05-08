Грандиозный концерт в Виндзоре по случаю коронации Карла III

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"Папа, мы все так гордимся тобой". Принц Уильям, обращаясь к отцу, подчеркнул важность служения обществу

Британцы празднуют коронацию Карла III. В воскресенье вечером в Виндзоре состоялся грандиозный концерт. Его смотрели миллионы людей, в том числе на экранах, установленных в центре городов по всей стране. Перед монархом и его супругой королевой Камиллой выступили многочисленные звезды. В их числе - Кэти Перри, группа Take That,артисты Королевского балета.

Во время концерта к отцу обратился наследник британского престола принц Уэльский Уильям. Он подчеркнул важность служения обществу.

Уильям, принц Уэльский:"Папа, мы все так гордимся тобой. Я также хочу выразить свою благодарность и почтение тем миллионам людей, которые служат обществу - в войсках, школьных кабинетах, больничных палатах и местных сообществах. Я бы хотел упомянуть всех вас. Ваша служба вдохновляет нас. И сегодня мы чествуем вас тоже. Я принимаю обязательства служить всем вам: королю, стране и Содружеству. Боже, храни короля!"

Церемония коронации 74-летнего Карла III состоялась в субботу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне спустя почти восемь месяцев после смерти Елизаветы II. В этот день в разных уголках страны были организованы уличные вечеринки и торжественные обеды.

В них приняли участие члены большой королевской семьи. Восьмого мая в королевстве - день волонтерских мероприятий.