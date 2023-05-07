Сенсация в первый же день: в Катаре стартовал чемпионат мира по дзюдо

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Испанский дзюдоист Франсиско Гарригос завоевал свое первое золото на чемпионатах мира, выиграв на пути к финалу схватку у четырехкратного победителя мировых первенств японца Наохисы Такато.

Перед началом чемпионата мира 2023 года, который будет проходить в течение 8 дней, в Дохе состоялся конгресс Международной федерации дзюдо.

В первый день чемпионата местные любители спорта заполнили арену, чтобы посмотреть на поединки лучших дзюдоистов планеты.

В весе до 48 кг двукратная чемпионка мира из Японии Нацуми Цунода защищала свой титул второй раз подряд. То что японская дзюдоистка находится в великолепной форме было хорошо видно с трибун. В финале она встретилась с французской суперзвездой Ширин Букли, которая в этот день до схватки за золото благодаря техничным броскам и эффективной защите не проиграла ни одного поединка.

Но в данный момент, кажется, нет никого в этой весовой категории, кто мог бы остановить Цуноду. Японская спортсменка вошла в Дохе в элитный клуб трехкратных чемпионов мира. Невероятное достижение!

Третье золото мировых первенств она получила из рук президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера.

"Томоэ-нагэ - мой коронный бросок, я отлично им владею. Все знают об этом, все готовятся, если надо бороться со мной", - сказала после церемонии награждения Цунода.

Испанец Франсиско Гарригос, выступающий в весе до 60 кг, явно приехал в Доху за победой.

В полуфинале он к удивлению многих выиграл у фаворита - японца Наохисы Такато, победителя олимпийских игр и четырехкратного чемпиона мира. Первая сенсация турнира в первый же день соревнований!

Вторым финалистом стал Дилшодбек Баратов из Узбекистана. Он прекрасно провел свои поединки, показав на татами технику, достойную схватки за золотую медаль.

Сильнее в решающем поединке оказался испанец, завоевавший свой первый титул чемпиона мира. Баратов увозит из Дохи первую медаль мировых первенств.

Вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров вручил награды победителю и призерам турнира в весе до 60 кг.

"Поединок с Такато был в полуфинале, после чего оставался только финал. Неизвестно, сколько еще финалов чемпионата мира у меня впереди, так что в этом я был обязан выложиться на 100%", - сказал после победы Гарригос.

Красивая борьба и сражу же сенсация в первый день соревнований! Любители дзюдо в Катаре с нетерпением ждут второго!

В этом чемпионате мира принимают участие дзюдоисты из РФ и Беларуси в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов.