Россия обвиняет в покушении на жизнь сопредседателя партии «Справедливая Россия» Захара Прилепина украинские спецслужбы.

В Следственном комитете говорят, что в работе на Киев признался первый подозреваемый – он был задержан при выходе из леса вскоре после подрыва автомобиля Прилепина. В сообщении ведомства сказано, что выходец из Украины заложил, а затем привёл в действие две противотанковые мины на просёлочной дороге в Нижегородской области. В результате погиб водитель, который поменялся с писателем местами. Прилепин госпитализирован в тяжёлом состоянии.

СК квалифицировал взрыв как теракт. МИД заявил об ответственности Киева и Вашингтона. Служба безопасности Украины не подтвердила и не опровергла свою причастность к покушению на жизнь Прилепина.

Писатель считается одним из идеологов агрессивной российской внешней политики. Он воевал на стороне самопровозглашённой ДНР и заявлял, что ответственен за убийство особенно большого числа украинцев.