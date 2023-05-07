Коронационный уик-энд

Euronews

Жители Великобритании и гости страны массово участвуют в уличных гуляниях, которые проходят в Соединенном Королевстве.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в воскресенье в Виндзоре оказались в центре уличных гуляний. Десятки тысяч жителей Великобритании празднуют коронацию короля Карла III.

Идея так называемых "больших обедов" заключается в том, чтобы перенести важное событие в королевской семье в кварталы, где живут простые британские подданные.

"Это замечательное событие, никто из нас, за исключением нашей 95-летней свекрови, не был на коронации раньше, это то, чем живет Британия, и мы просто хотели поддержать монархию и короля, мы хотим поддержать его, его семью и всех остальных", - признался этот 68-летний житель Лондона.

Понедельник, 8 мая объявлен государственным праздником. Это означает, что люди могут хорошенько отдохнуть в воскресенье, на следующий день на работу идти не нужно.

Первая леди США Джилл Байден присутствовала на обеде по случаю коронации на Даунинг-стрит, где встретилась с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. На торжественный обед были также приглашены волонтеры и беженцы из Украины.