Великобритания: трёхдневные гуляния по случаю коронации

После завершения официальных церемоний коронации Карла III по всей стране проходят праздничные мероприятия

Великобритания три дня отмечает коронацию Карла III и Камиллы. По всей стране организуют тысячи мероприятий. Крупнейшим станет представление в Виндзорском замке – на шоу приглашены около 20 тысяч гостей.

Король и королева тем временем продолжают принимать поздравления. Сразу после церемонии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала британскую монархию символом стабильности и преемственности. Приветствовал коронацию канцлер Германии Олаф Шольц:

«Очень важно, что (Карл) – это тот человек, который выступает за тесное сотрудничество между Великобританией и Европейским союзом, у которого есть своя собственная повестка по продвижению защиты климата».

Поздравил британского короля и президент Украины Владимир Зеленский:

«Я желаю королю Карлу III долгих лет успешного правления, а народу Соединённого Королевства – процветания и совместных с нами побед».

Во многих странах мира трансляция коронации стала потенциально одной из самых популярных телепередач в году. В Румынии эта церемония была особенно важна для жителей деревни Вискри, где теперь уже британский король купил себе имение.