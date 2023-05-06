МИД Швеции осудил казнь подданного королевства в Иране

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Спустя несколько месяцев после вынесения смертного приговора в Иране казнили Хабиба Шааба. Он был гражданином Ирана и подданным Швеции. Тегеран не признает двойного гражданства

Власти Ирана казнили Хабиба Шааба, гражданина Исламской Республики и Швеции. Смертный приговор ему был вынесен несколько месяцев назад.

Шааба признали виновным в терроризме и сотрудничестве со спецслужбами Саудовской Аравии.

Тегеран обвинил Шааба в руководстве группировкой "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза" и совершении нападения в Ахвазе в 2018 году. Тогда жертвами теракта стали по меньшей мере 25 человек.

МИД Швеции осудил исполнение приговора в отношении Шааба, назвав смертную казнь бесчеловечным наказанием прошлых эпох.