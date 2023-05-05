Испании не хватает питьевой воды

Euronews

Водопроводная вода для питья не пригодна, её приходится брать из загрязнённых водоёмов

В Испании — заметная нехватка питьевой воды. На юге страны несколько месяцев не было дождей. Некоторые водохранилища почти пересохли.

Водопроводная вода не пригодна для питья, поскольку её приходиться теперь брать из водоёмов, загрязнённых многолетними сбросами промышленности или сельского хозяйства.

Единственный выход — бутилированная вода или доставка цистернами из других регионов.

«Я понятия не имела, сколько воды нужно человеку дома, пока нам не пришлось наполнять бутылки и покупать воду. Это ужасно много воды».

«Такого не должно происходить в XXI веке, это ненормально. Но приходится с этим мириться».

Страдают от нехватки питьевой воды и предприятия, которые зависят от неё, например пекарни, рестораны и кафе. Многие из них вынуждены сокращать производство.