В соцсетях и даже в некоторых новостных изданиях появилась новость, что транс-женщина стала победительницей Лондонского марафона. Однако это неправда. Объясняем в Кубе.

Пользователи социальных сетей, а также некоторые консервативные СМИ утверждают, что трансгендерная женщина заняла в этом году первое место в женской категории Лондонского марафона.

Но это неверно и вот почему.

Лондонский марафон делится на разные категории. Есть категории для профессиональных бегунов, где на кону стоят призовые деньги.

А есть массовое мероприятие, которое открыто для всех.

Новинка этого года: Лондонский марафон решил открыть массовое мероприятие для людей, которые идентифицируют себя как небинарные, в дополнение к мужчинам и женщинам.

Профессиональные забеги Лондонского марафона регулируются правилами Всемирной федерации легкой атлетики. Эти правила исключают трансгендерных женщин из профессиональных женских соревнований с марта этого года.

Однако любительские соревнования не подпадают под действие правил World Athletics и предлагают открытый вход.

Именно так Гленик Франк смогла попасть в число участниц открытого забега, юридически идентифицировав себя как женщину, и приняла участие в зачете от 50 до 54 лет.

Единственная награда, выдаваемая в массовом мероприятии, - медаль за участие.

Мы взглянули на марафонский профиль Гленик Франк и обнаружили, что она заняла 583-е место из 2235 бегунов в своей возрастной категории.

И 6171-е место из более чем 24 000 женщин. Так что это далеко не первое место, на которое ее поместили некоторые пользователи соцсетей.

Но результат Франк был немедленно встречен критикой со стороны профессиональных спортсменок, таких как Амелия Стриклер, британская толкательница ядра и двукратная чемпионка Великобритании.

Мара Ямаути, третья самая быстрая британская марафонка в истории, также обвинила Гленик Франк в нарушении правил марафона.

В интервью New York Post Франк заявила: «Если они захотят, чтобы я вернул свою медаль, я скажу: "Хорошо, хорошо. Без проблем. Но я не соревновалась с профессионалами, поэтому я не воровала деньги".

Франк подчеркнула, что Лондонский марафон был первым из 17 запланированных забегов, для которых она смогла выбрать свое имя и пол.

Однако она решила, что больше не будет участвовать забегах как женщина, пока ей не сделают операцию по смене пола.