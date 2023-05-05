Euronews

Во Флоренции обсуждают «стрессоустойчивость» Евросоюза

Построение Европы во времена неопределённости: так обозначена тема конференции «О положении Союза». Политики и эксперты со всего мира встретились во Флоренции, чтобы обсудить, насколько сильно изменился Евросоюз в результате нескольких кризисов подряд: пандемия, война в Украине, энергетический кризис и нелегальная миграция. Многие из них оказались в своём роде самыми серьёзными из тех, с которыми ЕС сталкивался за всю историю.

Антонио Таяни, министр иностранных дел Италии

«Иногда Европа сосредотачивается только на мелких проблемах и потому не в состоянии справиться с более серьёзными вызовами. Почему Италия подчеркнула необходимость решения проблемы миграции? потому что это проблема, которая стоит перед всеми, а не только перед Италией».

Нам этом фоне эксперты считают очень важным выяснить, насколько Европа «стрессоустойчива» не только сама по себе, но и в сравнении с другими глобальными игроками.

Тимоти Гартон Эш, Оксфордский университет:

«К сожалению, в то время как мы становимся немного сильнее, другие становятся гораздо сильнее. Так что по сравнению с Китаем, Россией, Индией, другими незападными державами мы относительно слабее, и это часть наших проблем».

Джорджия Орланди, Euronews:

«Время неопределённости ещё не закончилось, и европейские выборы в следующем году станут ключевым моментом для будущего Европейского Союза. Двухдневная конференция дала очень чёткий сигнал — одних уроков, извлечённых из недавнего кризиса, недостаточно для укрепления Европы».