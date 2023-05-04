Конфликт в Судане: бои продолжаются, несмотря на призывы к миру

Несмотря на заявления о 7-дневном перемирии, бои в столице Судана продолжаются. ООН бьёт тревогу в связи с неминуемой гуманитарной катастрофой на фоне бегства из страны сотен тысяч мирных граждан.

Бои в столице Судана продолжаются даже на фоне предполагаемого семидневного перемирия. ООН настаивает на том, что боевые действия должны прекратиться, и гуманитарная помощь смогла бы достичь отчаявшихся граждан, которые оказались заложниками конфликта.

Выступая в Найроби, глава ООН Антониу Гутерриш повторил, что "все стороны должны поставить интересы суданского народа на первое место, а это означает мир, возвращение к гражданскому правлению, создание условий для развития страны".

"Хартум в смятении, Дарфур снова горит, и Агентство ООН по делам беженцев уже подтвердило, что более 100.000 человек бежали и ещё 800.000 человек могут покинуть страну в ближайшие дни и недели. Бои должны прекратиться - и прекратиться сейчас!"

По меньшей мере 550 человек были убиты и 4 926 ранены с момента, когда в апреле вспыхнуло насилие между враждующими генералами.

Десятки тысяч суданцев бежали в соседние страны, а иностранные правительства поспешно эвакуируют своих граждан. Эти семьи пытаются попасть сесть на корабль, который направляется в прибрежный город Джидда в Саудовской Аравии.

Неспособность обеих сторон выполнить свои обязательства по прекращению боевых действий вызвала международное осуждение. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнул, что конфликт затрагивает "весь регион".