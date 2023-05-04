Рейд в Наблусе: убиты подозреваемые в апрельском теракте

Операция по ликвидации боевиков ХАМАС длилась полтора часа, сообщили власти Израиля. Убиты двое подозреваемых в нападении на израильских поселенцев в восточной Самарии и их сообщник.

Палестинцы, застреленные во время рейда в Наблусе, подозревались в нападении на поселенцев на Западном берегу реки Иордан в апреле. Об этом заявили власти Израиля, уточнив, что двое убитых были членами радикальной группировки ХАМАС, а третий - их сообщником.

Согласно сообщениям, когда израильские военные вошли в квартиру в старой части Наблуса, где находились подозреваемые, завязалась перестрелка.

Палестинская сторона заявляет, что помимо троих убитых, десять человек были ранены.

Жертвами апрельского теракта стали женщина и две ее дочери. Их машина была обстреляна из автоматического оружия в восточной Самарии. Девушки погибли на месте, их мать через три дня скончалась в больнице.

Израиль более года проводит почти ежедневные рейды с арестами в населенных пунктах Западного берега реки Иордан в рамках операции, вызванной нападениями палестинцев на израильтян.

Израильские власти утверждают, что рейды проводятся с целью ликвидации террористических сетей и предотвращения возможных атак.