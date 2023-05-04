Съезд консервативных сил в Будапеште

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Съезд проходит под лозунгом «Вместе мы сильны!» Политики называют своей главной целью объединение правых и консервативных движений всего мира

В Будапеште открылась уже вторая за два года конференция CPAC-Венгрия — европейский аналог съезда американских консерваторов.

Съезд проходит под лозунгом «Вместе мы сильны!» Политики называют своей главной целью объединение правых и консервативных движений всего мира для противостояния нелегальной миграции, ЛГБТ-пропаганде и либерализму.

Мероприятие финансируется венгерским «Центром фундаментальных прав», который связывают с венгерским премьером Виктором Орбаном. Сам он в своём выступлении сравнил либеральные идеи с вирусом.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

«Мы все подвергаемся нападкам, как в Европе, так и в Америке. Я должен вам сказать, что это нападение не носит экономического характера. Мы имеем дело с биологическим оружием, разработанным в лабораториях прогрессивных либералов».

В числе докладчиков — множество бывших глав государств и правительств, но из действующих, кроме Орбана, лишь премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.

На саммите выступил и американский журналист Такер Карлсон, недавно уволенный с телеканала FOX News.