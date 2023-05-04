Эксперт: "Они ведут артиллерийскую войну в советском стиле"

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Война в Украине вступает в новую фазу. До последнего времени арсеналы РФ и ВСУ состояли в основном из советского оружия. Эксперты отмечают, что с военной помощью НАТО и западным вооружением Киев может получить решающее преимущество.

Война в Украине продолжается 15 месяцев и ни одной из сторон не удалось добиться решающего преимущества.

Киев делает ставку на предстоящее контрнаступление. Его армия оснащена западными танками и противоракетными системами.

Но победа на поле боя зависит не только от наличия мощного арсенала.

"Украинские войска получили западные системы и прошли на них тактическую подготовку. Но для ВСУ важно то, насколько хорошо они научились делать то, что на Западе называют "общевойсковым маневром", - говорит профессор Университета Нью-Хейвена Мэттью Шмидт, специалист по международным делам и политике безопасности.

По его словам, военнослужащих ВСУ обучали координировать огонь артиллерии, пехоты, бронетехники, спецназа, делать все это синхронно, чтобы наносить максимальный урон противнику.

"Вопрос в том, достаточно ли хорошо украинские войска это усвоили, чтобы применить в ходе контрнаступления. Если действительно хорошо, то это может изменить ситуацию на поле боя", - отмечает Шмидт.

По его словам, в таком случае ВСУ окажут разрушительное воздействие на российские войска, смогут прорвать оборонительную линию и зайти в тыл армии РФ, атаковать артиллерийские склады, склады горючего, ограничить способность противника к отступлению и маневрированию.

На стороне Украины комплексы NLAW, Stinger и "Джавелин", беспилотники "Байрактар" и Switchblade, польский ПЗРК Piorun...

Москва модернизировала и приняла решение построить несколько десятков новых сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-160, самых тяжелых боевых самолетов в мире.

Новейший российский танк Т-14 "Армата" AP

В конце апреля российские войска начали применять новейшие танки Т-14 "Армата" для ведения огня по украинским позициям.

"Танк "Армата" - это, по сути, разновидность электронного танка. Это цифровая машина. Башня поворачивается автоматически, солдаты управляют им с помощью сенсорных панелей, но он еще не был в бою", - напоминает Шмидт.

Из-за недостатка боевой практики, отмечает эксперт, сложно понять насколько он будет хорош.

Российские СМИ утверждают, что армия РФ применяет новейшие образцы вооружения с первых дней вторжения в Украину.