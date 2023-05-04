ЕЦБ повышает ставки

Совет управляющих Европейского центробанка принял решение повысить основные процентные ставки, сославшись на сохранение высоких уровней инфляции в течение длительного времени.

Европейский центральный банк повысил основные ставки на 25 базисных пунктов. Ключевая ставка увеличена до 3,75%, депозитная ставка — до 3,25%, по маржинальным кредитам — до 4%.

"В свете сохраняющегося слишком высокого инфляционного давления совет управляющих сегодня принял решение поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов", - заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

Европейский центробанк намерен вернуть показатель инфляции к уровню 2%. По данным Евростата, инфляция в еврозоне в апреле выросла до 7% в годовом исчислении. Ожидается, что в ближайшем будущем ставки вновь будут увеличены.

Третьего мая ключевую ставку повысила и Федеральная резервная система США.