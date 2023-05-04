Жертвы сексуального насилия в португальской церкви

Португальская католическая церковь извинилась перед жертвами сексуального насилия. В этой стране Ватикан скрывал более 5000 случаев насилия над несовершеннолетними со стороны священнослужителей с 1950-х годов.

Президент Португальской епископальной конференции Жозе Орнелас Карвальо в ходе мессы прощения 20 апреля признал сексуальные преступления католических священников Португалии:

"Мы признаем вину и обращаемся к каждому из тех, кто пострадал от злоупотреблений в церковной среде, с глубокой, искренней и смиренной просьбой о прощении".

20 апреля португальская католическая церковь попросила прощения за сексуальные преступления, совершенные против несовершеннолетних в церковной среде.

В докладе независимой комиссии по расследованию число жертв оценивается примерно в 5000 человек, начиная с 1950 года.

Среди жертв - Антонио, подвергшийся сексуальному насилию со стороны священников в возрасте от 10 до 12 лет.

Антонио рассказывает:

"Я приехал в Фатиму, школу-интернат монахов-францисканцев. (...) Ночью он мастурбировал у меня между ног. Он говорил мне: "ты должен встать и пойти на 7-часовую мессу, чтобы исповедаться." Теперь я должен говорить об этих вещах без стыда и с мужеством. Потому что мы и есть те, у кого есть мужество. А им должно быть стыдно".

Филипа, бывшая монахиня, была изнасилована священником, когда ей было 17 лет. Она тщетно пыталась оповестить о злоупотреблениях католическую иерархию.

Филипа рассказывает:

"Ватикан объявил дело закрытым, потому что у него истёк срок давности, и я была единственной известной жертвой этого священника. Из-за этого священник до сих пор работает. Я впала в депрессию, и даже пыталась покончить с собой".