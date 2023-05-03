Избран новый президент Всемирного банка

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Ранее Аджай Банга долгое время возглавлял MasterCard

Новым президентом Всемирного банка стал индийско-американский бизнесмен Аджай Банга. В прошлом долгое время он возглавлял компанию MasterCard. 63-летний предприниматель был единственным кандидатом на пост. Избрание, правда, было не единогласным: представитель России воздержался. Президентом Всемирного банка по традиции становится американский гражданин, кандидатуру которого выдвигает президент США.

Действующий глава банка Дэвид Малпас покинет пост на год раньше срока. Официально причину ухода не называют.