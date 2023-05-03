ФРС США вновь подняла ставку

Euronews

По заявлению главы ФРС, это необходимо для обуздания инфляции

Федеральная резервная система США вновь подняла ключевую ставку, на этот раз на 25 базисных пунктов. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что пока его ведомство намерено продолжать жёсткую политику для того, чтобы обуздать рост цен. Инфляция в США в марте замедлилась до 5%, но это всё ещё далеко от целевых для ФРС 2%.

По мнению Пауэлла, американская экономика избежит рецессии. В то же время после недавних крупных банковских крахов инвесторы ожидают, что больше ставку регулятор в этом году повышать не будет.