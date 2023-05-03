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США

Власти США усиливают охрану мексиканской границы с помощью армии

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После постепенного снятия коронавирусных ограничений на границы США и Мексики наблюдается наплыв нелегалов
После постепенного снятия коронавирусных ограничений на границы США и Мексики наблюдается наплыв нелегалов   -  Авторское право  Joebeth Terriquez/MTI/MTI
 Антон Хмельнов

Власти США усиливают охрану границы: для контроля потоков нелегальных мигрантов на границу с Мексикой направляются 1500 солдат. Их помощь нужна больше для логистических операций, а не для охраны порядка.

 США направляют дополнительно 1500 военнослужащих на границу с Мексикой ввиду предполагаемого наплыва нелегальных мигрантов.

Ограничения  в рамках борьбы с коронавирусом, которые давали властям США автоматическое право высылать нелегалов, заканчиваются в конце мая.

Джо Байден, которого некоторые демократы критикуют за усиление охраны границы, настаивает на том, что войска необходимы для помощи в перевозке людей, обнаружении наркотиков и охраны приграничных складов. Военные не будут участвовать в охране правопорядка.

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