Власти США усиливают охрану мексиканской границы с помощью армии

После постепенного снятия коронавирусных ограничений на границы США и Мексики наблюдается наплыв нелегалов

После постепенного снятия коронавирусных ограничений на границы США и Мексики наблюдается наплыв нелегалов - Авторское право Joebeth Terriquez/MTI/MTI

Власти США усиливают охрану границы: для контроля потоков нелегальных мигрантов на границу с Мексикой направляются 1500 солдат. Их помощь нужна больше для логистических операций, а не для охраны порядка.

США направляют дополнительно 1500 военнослужащих на границу с Мексикой ввиду предполагаемого наплыва нелегальных мигрантов. Ограничения в рамках борьбы с коронавирусом, которые давали властям США автоматическое право высылать нелегалов, заканчиваются в конце мая. Джо Байден, которого некоторые демократы критикуют за усиление охраны границы, настаивает на том, что войска необходимы для помощи в перевозке людей, обнаружении наркотиков и охраны приграничных складов. Военные не будут участвовать в охране правопорядка.